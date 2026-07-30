«У меня просто замерло сердце»: Монеточка — о своей песне в новом «Человеке-пауке»

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) отреагировала на появление своей песни в новом «Человеке-пауке». Пост об этом появился на ее странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница отметила, что ранее ей нельзя было рассказывать аудитории об использовании в фильме ее трека.

«Только сейчас я нахожусь в кинотеатре, только вышла из зала, и начинаю понимать, что произошло. <…> Я думала, может где-то тихонечко, на фоне [песня играет], но нет, она звучит так громко, на весь зал. У меня просто замерло сердце, когда я ее там услышала», — написала она.

В новом фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» есть эпизод, где главный герой приходит Брайтон-Бич и в этот момент в течение трех секунд на фоне звучит трек «Монополия» Монеточки. По словам адвоката Сергея Жорина, российские кинотеатры обязаны самостоятельно вставлять в картину плашку об иностранном агентстве исполнительницы. Маркировку могут разместить перед тем моментом в фильме, где будет играть песня певицы, предупредил Жорин.

Ранее трек исполнительницы вырезали из украинской версии нового «Человека-паука».