Трек российской певицы вырезали из украинской версии нового «Человека-паука»

На Украине из нового «Человека-паука» вырезали песню российской исполнительницы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова). Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на пользователей Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что решение вырезать трек российской исполнительницы приняли в сети кинотеатров «Планета кино» после жалобы украинских зрителей. Одна из них возмутилась в Threads, что в фильме присутствует трек Монеточки и пригрозила сдать купленный билет, если эту сцену не вырежут.

«Мне плевать на «хороших россиян» и их позицию <…> я ненавижу все, что связано с РФ. <…> Если трек оставили — я лучше сдам билеты и не буду портить себе вечер», — написала она.

После этого украинке позвонили представители «Планеты Кино» и заявили, что сцену вырезали. При этом в официальных соцсетях кинотеатр не сообщал о своем решении. Некоторые украинские пользователи назвали удаление фрагмента цензурой.

В новом фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» есть эпизод, где главный герой приходит Брайтон-Бич и в этот момент в течение трех секунд на фоне звучит трек «Монополия» Монеточки. По словам адвоката Сергея Жорина, российские кинотеатры обязаны самостоятельно вставлять в картину плашку об иностранном агентстве исполнительницы. Маркировку могут разместить перед тем моментом в фильме, где будет играть песня певицы, предупредил Жорин.

Ранее певицу Монеточку заочно приговорили к году колонии.