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Культура

Адвокат раскрыл, промаркируют ли нового «Человека-паука» из-за трека Монеточки

Адвокат Жорин: кинотеатры не обязаны маркировать фильмы из-за песен иноагентов
Shutterstock

Песня российской певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) «Монополия» вошла в саундтрек новой части «Человека-паука». Адвокат Сергей Жорин в беседе с «Газетой.Ru» ответил, должны ли кинотеатры промаркировать фильм из-за статуса певицы.

«Если композиция Монеточки действительно вошла в фильм, это еще не означает, что российские кинотеатры обязаны самостоятельно вставлять в картину плашку об иностранном агентстве исполнительницы. Часть 3 статьи 9 Федерального закона № 255-ФЗ связывает обязательную маркировку прежде всего с материалами, которые производит или распространяет сам иностранный агент, а также с информацией о его деятельности. Прямой нормы, возлагающей такую обязанность на кинотеатр только потому, что в зарубежном фильме звучит песня иноагента, законодательство не содержит», — сказал он.

Решение о маркировке принимает регулятор, добавил адвокат. Маркировку могут разместить перед тем моментом в фильме, где будет играть песня певицы, предупредил Жорин.

«Если же регулятор или прокатчик сочтет маркировку необходимой и песня будет рассматриваться как отдельный маркируемый аудиоматериал, предупреждение по правилам должно размещаться в начале трансляции этого материала, то есть непосредственно перед началом звучания композиции, а не обязательно в начале всего фильма. Для аудиовизуального произведения в целом плашка ставится в начале его показа и после каждого возобновления трансляции. Однако механизм маркировки отдельной песни внутри художественного фильма прямо не урегулирован, поэтому юридически безопаснее решать этот вопрос на уровне дистрибьютора при получении прокатного удостоверения, а не перекладывать его на каждый кинотеатр», — заключил он.

До этого кинокритик Тамара Ходовая сообщила в своем Telegram-канале, что в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» использовали песню Монеточки «Монополия».

В 2021 году в центре американского Нью-Йорка появился билборд с изображением Елизаветы Гырдымовой. Реклама появилась благодаря сервису Spotify, который тогда проводил кампанию по поддержке женщин в музыкальной индустрии.

Ранее стало известно о наказании для объявленной в розыск певицы Монеточки.

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