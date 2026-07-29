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Культура

В новом «Человеке-Пауке» звучит песня Монеточки: «Надеюсь, ей заплатили много»

Песня «Монополия» певицы Монеточки использована в новом «Человеке-Пауке»
monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» использовали песню российской певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) «Монополия». Об этом сообщила кинокритик Тамара Ходовая в Telegram.

«Надеюсь, ей за эти три секунды славы заплатили много денег», — написала эксперт.

Премьера фильма состоится 31 июля. Сюжет повествует о повзрослевшем Питере Паркере, который остался один. После того как мир забыл его имя, он целиком посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке. В процессе он сталкивается с опасной эволюцией своих сверхспособностей.

В августе 2025 года сообщалось, что актер Марк Руффало вернется к роли Халка в новом фильме о Человеке-пауке. Также к роли злодея Скорпиона вернется актер Майкл Мэндо, а Джон Бернтал вновь сыграет Карателя.

До этого Зендая и Том Холланд вышли в свет в Берлине в рамках пресс-тура «Человек-паук: Совершенно новый день». Актриса позировала перед фотографами в черном кожаном костюме, который состоял из топа с декольте и макси-юбки.

Ранее Зендая вышла в свет в оголяющем грудь платье с объемной юбкой.

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