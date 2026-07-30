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Культура

Пугачева вдвое увеличила штат прислуги после травмы

«КП»: певица Алла Пугачева наняла повариху и уборщицу после тяжелой травмы
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева расширила штат прислуги в арендованном особняке в Юрмале после травмы. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на местных блогеров.

В сети выяснили, что в этом году в доме Примадонны работают не одна, а сразу две домработницы, появился повар и отдельный сотрудник для ухода за территорией. Блогеры связали эти изменения с недавним переломом ноги и тазобедренного сустава у певицы.

Зимой на Кипре Пугачева неудачно оступилась и упала. По словам звезды, первые шаги она сделала лишь спустя четыре месяца.

«Честно говоря, я думала, что вообще не встану. У меня были панические атаки, было ужасно…» — признавалась звезда.

Сейчас во время прогулок по Юрмале Пугачева иногда использует палочку, но надеется, что к концу года будет обходиться без нее..

Арендованный в Латвии особняк певицы занимает 2400 кв. м. Дом находится недалеко от концертного зала «Дзинтари» и дома Лаймы Вайкуле. Территория виллы охраняется, действует система видеонаблюдения. Внутри есть столовая, гостиная, рабочий кабинет, шесть спален, бассейн, спа-центр, кинотеатр и оранжерея.

Ранее Вайкуле рассказала, как проводит дни с Пугачевой в Юрмале.

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