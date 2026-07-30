Моргенштерн сравнил себя с Авраамом и отказался от мата

Рэпер Моргенштерн заявил, что не боится потерять аудиторию после отказа от мата

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что считает актуальным выпуск треков без ненормативной лексики. Об этом музыкант рассказал на религиозном мероприятии в Израиле, ролики откуда опубликовал Telegram-канал Hypehub.

Артист признался, что спокойно относится к возможной потере части аудитории. По его словам, если поклонники ценили его исключительно за мат, их уход не станет для него трагедией.

«Песня без мата — это актуалочка. Я бы сказал так: если меня слушали только из‑за мата, то в целом, если такие люди меня перестанут слушать, ну… Ничего страшного», — отметил музыкант.

Кроме того, артист провел параллель между своим отъездом из России и библейской историей про Авраама, упомянув фразу «Лехлеха» («иди из дома своего»).

Моргенштерн рассказал о праве на репатриацию, связанном с еврейскими корнями его семьи. Дедушка музыканта был польским евреем, в честь которого рэпер взял второе имя — Йегуда. С детства он знал о происхождении деда и с теплотой воспринимал семейные традиции, такие как наличие мацы в доме.

Маца — тонкие пресные лепешки из муки и воды, традиционное блюдо еврейской кухни. Это ритуальная еда на Песах (еврейскую Пасху).

В начале июня стало известно, что Моргенштерн прошел обряд посвящения в иудаизм и присоединился к народу Израиля в июне. Тогда же он сменил имя на Исраэль Йегуда.

Ранее сообщалось, что из кошерного райдера Моргенштерна убрали свинину и алкоголь.