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Культура

Из кошерного райдера Моргенштерна убрали свинину и алкоголь

Shot: Моргенштерн запретил дарить себе алкоголь после принятия иудаизма
Telegram-канал «MORGENSHTERN»

У рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) появился «кошерный райдер» после принятия иудаизма. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, музыкант просит за выступление на корпоративе 11,5 млн рублей. Райдер артиста стал скромнее — теперь он может жить в стандартном номере гостинице, а не обязательно в люксе, летать эконом-классом и приехать в место выступления на поезде при условии выкупа 3-4 купе для всей команды.

Моргенштерн, утверждает Shot, также полностью отказался от алкоголя и даже запретил его себе дарить, хотя раньше требовал, чтобы в гримерке было 30 бутылок холодного пива, коньяк, вино и кальян. Из еды менеджеры артиста просят предоставить ему супы, мясную нарезку без свинины, зерненый творог, хумус, 10 морковок и консервированные опята.

Моргенштерн прошел обряд посвящения в иудаизм и присоединился к народу Израиля в июне. Тогда же он сменил имя на Исраэль Йегуда.

В 2022 году рэпер покинул Россию и получил израильский паспорт благодаря еврейским корням по линии дедушки. В мае того же года министерство юстиции России внесло Моргенштерна в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Ранее продюсер рассказал о Моргенштерне, который выпрашивает деньги на новый проект.

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