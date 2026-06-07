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Культура

Моргенштерн официально стал евреем и сменил имя

Рэпер Моргенштерн прошел гиюр и стал евреем
Telegram-канал «MORGENSHTERN»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) перешел в иудаизм и сменил имя. Об этом сообщил Telegram-канал «Голос Израиля».

«Моргенштерн прошел гиюр и официально стал евреем — и сменил имя с Алишера на Исраэль Йегуда Моргенштерн», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что артист прошел еврейский суд и присоединился к народу Израиля.

В 2022 году рэпер покинул Россию и получил израильский паспорт благодаря еврейским корням по линии дедушки.

20 апреля Telegram-канал Mash писал, что у Моргенштерна могут изъять недвижимость, если он не выплатит штраф за неисполнение обязанностей иноагента. По данным журналистов, в России у музыканта остались подмосковный особняк с участком и гаражом и три офиса в Москве. Российское имущество рэпера оценивается в 74 млн рублей.

Тогда же мировой суд Савеловского района обязал рэпера выплатить штраф в размере 7 млн рублей по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента.

Ранее Моргенштерн допустил, что может сесть в тюрьму по приезде в Россию.

 
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