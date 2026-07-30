Сокуров работает с дирижером Курентзисом над новый фильмом

Режиссер Александр Сокуров в интервью Forbes рассказал о съемках своего нового фильма по мотивам Пятой симфонии Чайковского.

По его словам, дирижер Теодор Курентзис записал новую версию исполнения этого произведения. Сокуров добавил, что «никогда такого Чайковского не слышал» и не представлял, что у него есть столько энергии.

Режиссер рассказал, что над фильмом также помогают работать Эрмитаж, военные музеи и библиотеки Санкт-Петербурга и Пушкинский дом.

Он подчеркнул, что завершить съемки планируется завершить в феврале 2027 года.

В марте стало известно, что Сокуров планирует работу над музыкальным фильмом.

До этого Сокуров призвал председателя правления Союза кинематографистов России Никиту Михалкова поспособствовать разрешению показа фильмов и сериалов, которые в разные годы не получили прокатного удостоверения. Режиссер опубликовал список из 37 фильмов и сериалов, которые подверглись цензуре. В частности, речь идет о сериале «Монастырь» (2022) Александра Молочникова, фильме «СКУФ» (2026) Алексея Степанова, а также о двух работах самого Сокурова — «Русский ковчег» (2002) и «Солнце» (2024).

Ранее Сокуров ответил на решение не вручать ему спецприз ММКФ.