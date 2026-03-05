Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Сокуров снимет музыкальное кино

Режиссер Сокуров сообщил, что хочет снять музыкальное кино
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Режиссер Александр Сокуров планирует работу над музыкальным фильмом. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, съемки картины начнутся в 2026 году, если Сокурову удастся найти финансирование и согласовать локации.

«Очень хочу продолжать снимать. Предложения есть, но они, к сожалению, не относятся к работе в моей стране, в которой я хотел бы работать. Все предложения касаются работы за пределами моей Родины. Я буду, конечно, работать, в ближайшее время начну», — поделился режиссер.

31 января премьер-министр России Михаил Мишустин своим указом исключил из состава Совета по развитию отечественной кинематографии Александра Сокурова. Помимо него, также упразднили председателя совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и гендиректора киностудии имени Горького Юлиану Слащеву, режиссера Валерия Тодоровского, продюсера Эдуарда Илояна, киноведа Наталью Мокрицкую, продюсера Валерия Федоровича и исполнительного директора фонда «Кинопрайм» Антона Малышева.

Тем же указом в Совет включены председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, первый замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский, режиссер Сергей Урсуляк, а также гендиректор «Окко» Гавриил Гордеев и гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

Ранее Путин пообещал позвонить режиссеру Сокурову по поводу жалоб на запрет его фильмов.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!