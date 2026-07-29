Джаред Лето высказался об обвинениях в сексуальном насилии

Американский актер и певец Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии. Его слова приводит портал TMZ.

«Я никогда в своей жизни никого не подвергал сексуальному насилию. Эти обвинения — абсолютно и категорически ложные», — прокомментировал обвинения Лето.

Издание «Би-би-си» сообщило, что десять девушек обвинили Джареда Лето в насилии и домогательствах. Утверждается, что четыре инцидента были связаны с несовершеннолетними. Предполагаемые случаи насилия произошли в период с 2002 по 2016 год.

В 2015 году режиссер Джеймс Ганн, известный по фильму «Стражи Галактики», обвинил артиста в соцсетях в связи с несовершеннолетними. Позже пост был удален.

Ранее Джаред Лето снялся TikTok под песню «Kavkaz».