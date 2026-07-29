Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Культура

Джаред Лето высказался об обвинениях в сексуальном насилии

Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии
Mario Anzuoni/Reuters

Американский актер и певец Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии. Его слова приводит портал TMZ.

«Я никогда в своей жизни никого не подвергал сексуальному насилию. Эти обвинения — абсолютно и категорически ложные», — прокомментировал обвинения Лето.

Издание «Би-би-си» сообщило, что десять девушек обвинили Джареда Лето в насилии и домогательствах. Утверждается, что четыре инцидента были связаны с несовершеннолетними. Предполагаемые случаи насилия произошли в период с 2002 по 2016 год.

В 2015 году режиссер Джеймс Ганн, известный по фильму «Стражи Галактики», обвинил артиста в соцсетях в связи с несовершеннолетними. Позже пост был удален.

Ранее Джаред Лето снялся TikTok под песню «Kavkaz».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!