Джаред Лето снялся TikTok под песню «Kavkaz» вслед за Трампом

Американский певец Джаред Лето разместил видео в TikTok, использовав ремикс песни «Бродяга» исполнителя Эльбруса Джанмирзоева под названием «Kavkaz».

В ролике Лето идет по улице в темных очках и длинной шубе. Он подписал видео вопросом: «Как мотивируете себя на понедельник?»

Запись быстро стала популярной: она набрала 27 тысяч лайков и почти 1,5 тысячи комментариев, среди которых многие на русском языке.

Песня «Kavkaz» была выпущена 20 декабря 2025 года в составе альбома Kavkaz — Single исполнителем Starly. Автором музыки и слов является Эльбрус Джанмирзоев.

В апреле 2026 года эта композиция использовалась в качестве звукового сопровождения для видео с участием президента Дональда Трампа, которое администрация США опубликовала в TikTok.

В марте стало известно, что Лето подал заявку на регистрацию в России товарного знака Jared Leto. Актер под этим брендом планирует продавать одежду, головные уборы, обувь, а также выпускать музыкальную продукцию и производить фильмы.

