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Культура

Десять девушек обвинили Джареда Лето в насилии и домогательствах

BBC: десять девушек обвинили Джареда Лето в сексуализированном насилии
jaredleto/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Десять девушек утверждают, что подверглись сексуализированному насилию со стороны актера Джареда Лето. Об этом сообщает BBC.

Утверждается, что четыре инцидента были связаны с несовершеннолетними. Одна из пострадавших заявила, что Лето неоднократно звонил ей с непристойными предложениями, а затем пытался заставить подписать соглашение о неразглашении. Другие девушки сообщили о сексуальных контактах с музыкантом в гостиницах.

Предполагаемые случаи насилия произошли в период с 2002 по 2016 год. Лето пока не комментировал обвинения со стороны девушек.

Несколькими часами ранее сообщалось о четырех девушках, рассказавших о сексуальном насилии со стороны звезды в период, когда они не были совершеннолетними. Одна из женщин поделилась, что подверглась сексуальному насилию в ванной комнате мотеля, когда ей было 17 лет.

В 2015 году режиссер Джеймс Ганн, известный по фильму «Стражи Галактики», обвинил артиста в соцсетях в связи с несовершеннолетними. Позже пост был удален.

Ранее Джаред Лето спровоцировал слухи о новом романе.

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