Ваня Дмитриенко ответил, готов ли жениться на Пересильд

Певец Ваня Дмитриенко в стриме на Twitch с блогером Бустером рассказал о своих мыслях о браке с Анной Пересильд.

Дмитриенко признался, что хотел бы сыграть свадьбу, но не любой ценой: для него важно, чтобы решение о браке пришло легко, без долгих сомнений.

«Мне кажется, идеальная свадьба — она та, которую ты принимаешь с лёгкостью. Вот когда нет этого восьмилетнего ожидания, этого предложения, когда ты там сомневаешься… Решение должно прийти с легкостью и уверенностью. А долгие сомнения — это уже как будто немного не про то», — рассказал Дмитриенко.

Кроме того, артист рассказал, что хотел бы стать отцом: он мечтает о троих детях. При этом Дмитриенко подчеркнул, что для большой семьи важно иметь достаточный ресурс.

В конце октября 2025 года Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко официально подтвердили свои отношения. Пара стала вместе появляться на светских мероприятиях. Артистка рассказывала, что не сразу ответила взаимностью на ухаживания исполнителя.

В апреле 2026 года Пересильд и Дмитриенко заподозрили в тайной помолвке. Девушка выступила на концерте своего возлюбленного. Некоторые поклонники заметили кольцо на пальце актрисы и предположили, что влюбленные помолвлены.

Ранее Анна Пересильд пропустила препати концерта Ваны Дмитриенко на фоне скандала.