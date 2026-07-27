Сергей Соседов объяснил популярность Вани Дмитриенко: «Стал глотком свежего воздуха»

Летом 2026 года одним из самых популярных исполнителей в России оказался Ваня Дмитриенко, к творчеству которого проявили интерес как молодые, так и более возрастные слушатели. Таким мнением с Общественной Службой Новостей поделился критик Сергей Соседов.

«Ваня стал глотком свежего воздуха среди всех наших стареющих артистов. Более того, его роман с Анной Пересильд лишь усилил интерес публики. Как мне кажется, его песня «Шелк» звучала во всех музыкальных чартах, и отдельно многие запомнили как раз дуэт с Пересильд», — объяснил эксперт.

По словам Соседова, песни Дмитриенко стали самыми прослушиваемыми хитами в стране, поскольку певец покорил и объединил разные поколения. Также, по мнению критика, певец представил новизну, которой не хватало на сцене.

Специалист придерживается мнения, что масштабное творчество артиста позволила создать ему образ, который откликнулся у многих слушателей.

До этого стало известно, что фанаты Вани Дмитриенко обеспокоены состоянием певца. Тревогу публики спровоцировал влог, снятый артистом во время концертного тура. Перед одним из выступлений Дмитриенко признался, что чувствует себя плохо.

Ранее Соседов поддержал идею раскрытия гонораров артистов.