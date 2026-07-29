«Руки Вверх!» обошли Диму Билана и Guf благодаря «Лужникам»

Интерес к группе «Руки Вверх!» вырос почти в 6 раз после концертов в «Лужниках»

Группа «Руки Вверх!» ворвалась в топ-10 рейтинга популярности у россиян после юбилейных концертов в «Лужниках». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса BandLink со ссылкой на свой «Музыкальный индекс».

С 20 по 26 июля «Руки Вверх!» переместились с 26-й на 6-ю строчку рейтинга, опередив таких артистов, как Mia Boyka, Guf и Дима Билан. Взлет интереса был вызван двумя масштабными шоу «30 нам уже!», которые группа провела 25 и 26 июля на Большой спортивной арене «Лужники» в честь своего 30-летия.

Число уникальных слушателей «Руки Вверх!» на музыкальных платформах увеличилось на 5% по сравнению с предыдущей неделей (13–19 июля). Особенно заметным стал рост поискового интереса: в преддверии концертов количество уникальных запросов о группе выросло почти в 6 раз (на 446%).

Недавно певец Сергей Жуков признался, что хочет запустить новый тренд на концертах коллектива. Он говорил, что хочет, чтобы взрослые люди целовали своих детей прямо на концертах «Руки Вверх!», пели вместе и объединяли поколения. Певец подчеркнул, что сейчас на выступления группы слушатели все чаще приходят в компании своих детей, родителей и даже бабушек.

Ранее стало известно о стоимости мест в ложе на юбилейный концерт группы «Руки Вверх!».