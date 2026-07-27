Жуков о своей идее запустить новый тренд на концертах: «Чтобы объединяли поколения»

Фронтмен группы «Руки Вверх!», певец Сергей Жуков признался, что хочет запустить новый тренд на концертах коллектива. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

«Я бы хотел запустить тренд, чтобы взрослые люди целовали своих детей прямо на концерте «Руки Вверх!», пели вместе, объединяли поколения. Они все равно вырастают, становятся взрослыми, поэтому нужно ценить каждое мгновение», — поделился Жуков.

Певец подчеркнул, что сейчас на выступления «Руки Вверх!» слушатели все чаще приходят в компании своих детей, родителей и даже бабушек.

При этом сам исполнитель раскрыл, что теперь особенно сильно ценит время, которое проводит со своими близкими, поскольку его старшие дети уже выросли. Сейчас семье Жукова тяжелее собраться в полном составе. Поэтому певец хочет, чтобы концерты группы ассоциировались у публики не только с хитами, но и с теплыми воспоминаниями.

Артист выразил уверенность, что в скором времени «Руки Вверх!» станут «самой семейной группой» в стране.

До этого Сергей Жуков признался, что его дочь Нику пришлось перевести на домашнее обучение из-за травли, с которой она столкнулась в школе. По его словам, девочка регулярно сталкивается с обвинениями в том, что успехов ей удается добиться только благодаря известному отцу.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» назвал своих главных кумиров юности.