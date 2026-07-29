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Культура

Режиссер фильма с Пореченковым и Кологривым прокомментировал пожар на площадке

Режиссер Буслов: съемки «Молодинской битвы» идут штатно после пожара на площадке

Пожар на площадке фильма «Молодинская битва» не повлиял на график его съемок и выпуска, поскольку на момент возгорания работа на объекте была завершена. Об этом «Газете.Ru» рассказал режиссер и продюсер картины Константин Буслов.

«Жертв и пострадавших нет. В момент происшествия съемочная группа на площадке отсутствовала. Угроза жизни и здоровью людей полностью исключена.
На момент возникновения пожара съемочный процесс был завершен. Съемки фильма продолжаются в штатном режиме — на другой локации согласно календарно-постановочному плану. График выпуска фильма остается неизменным», — сказал он.

Буслов подчеркнул, что декорации пострадали частично, обстоятельства ЧП выясняются.

«Для установления точных обстоятельств проводятся проверочные мероприятия. До получения официальных заключений мы воздерживаемся от версионных комментариев. Форс-мажорные обстоятельства зафиксированы в установленном порядке. На данный момент пожар ликвидирован, декорация пострадала частично», — добавил он.

29 июля Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что в  деревне Большое Кобяково Зубцовского района Тверской области сгорели декорации к историческому фильму «Молодинская битва». По данным издания, пламя уничтожило конструкции, воссоздававшие облик Белокаменной Москвы специально для съемок эпоса.

Пресс-служба МЧС уточнила, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение десяти строений из 30. Сейчас они продолжают проливать и разбирать конструкции. В тушении участвовали 34 человека и девять единиц техники. В ведомстве заявили, что причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании пиротехники во время съемок.

Лента «Молодинская битва», режиссером которой выступает Константин Буслов, должна появиться на экранах в 2027 году. В основе сюжета — реальные события битвы при деревне Молоди в 1572 году. Среди исполнителей главных ролей — Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Петр Рыков, Александр Устюгов и Федор Лавров.

Ранее губернатор рассказал о подробностях крупного пожара в промзоне в Липецке.

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