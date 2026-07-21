Губернатор раскрыл подробности крупного пожара в промзоне в Липецке

Артамонов: никто не пострадал при пожаре на производственном объекте в Липецке

Пострадавших во время пожара на производственных объектах в Липецке нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, пожарные ликвидировали открытое горение на месте ЧП. В настоящее время проводится проливка места возгорания, также сотрудники МЧС начинают разбирать завалы, после чего на месте происшествия начнут работать дознаватели, которым предстоит установить причины пожара, уточнил Артамонов.

Утром 21 июля на территории производственных объектов на улице Передельческой в Липецке произошло возгорание на открытой площадке. Площадь пожара составила около 2,5 тысячи квадратных метров. Для ликвидации возгорания к месту происшествия направили дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений.

17 июля загорелся ангар в подмосковном Серпухове. Тогда площадь возгорания достигла около 4 тысяч квадратных метров, а внутри здания располагалось производство одежды.

Ранее была названа возможная причина пожара в промзоне в подмосковных Бронницах.