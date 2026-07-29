Пугачевой грозит выселение из летней виллы в Юрмале

Mash: в Юрмале продают виллу, которую арендует Пугачева уже 10 лет

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) могут потерять свою летнюю резиденцию в Юрмале, которую семья арендует уже десять лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Владелец виллы, бывший совладелец Parex Banka, выставил недвижимость на продажу. Переговоры по сделке уже идут: изначально цена составляла €10 млн евро (888 млн рублей), но позже ее снизили до €6 млн евро (523 млн рублей).

Сейчас домом активно заинтересовался один из покупателей, который намерен закрыть сделку как можно скорее. Mash отмечает, что на время просмотра Пугачевой, возможно, придется покинуть территорию, чтобы не мешать осмотру.

При этом пока пара все еще находится в особняке, так как заплатила за аренду более 6 млн рублей. Знаменитость планирует успеть посетить фестиваль Лаймы Вайкуле и провести в Юрмале еще один месяц.

Mash заявляет, что новый владелец будет использовать дом для личного проживания и не станет сдавать его в аренду. Это может поставить под вопрос продолжение многолетней традиции летних визитов.

Недавно Пугачева призналась на фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2026 в Юрмале, что скучает по зрительским аплодисментам.

Ранее Пугачева заявила о готовности выступить в Киеве. «Пригласите — споем вместе», - сказала она.