Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Пугачева о страхе быть забытой: «Хочется как раньше»

Певица Алла Пугачева призналась, что скучает по аплодисментам зрителей
соцсети

Певица Алла Пугачева призналась на фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2026 в Юрмале, что скучает по зрительским аплодисментам. Кадры со знаменитостью опубликовал Telegram-канал «Блокнот Старс».

Пугачева поделилась, что спустя годы о ней могут совсем забыть, поэтому ей особенно важно ощущать внимание публики именно сейчас.

«Это очень важно. Особенно во времена такие... тяжеловатые. Это помогает немножко отвлечься, помогает очистить душу, сделать какие-то для себя выводы, что ты еще живешь, что очень хочешь, чтобы были песни душевные, веселые. И чтобы люди аплодировали. Хочется сказать — как раньше», — заявила артистка.

Недавно Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Лайма Вайкуле заработает более 20 млн рублей за организацию музыклального фестиваля. Юрмала выделила артистке грант в размере 3 млн рублей на проведение мероприятия. Город также предоставил концертный зал «Дзинтари» бесплатно и вложил около €780 тыс. в его обслуживание и творческие нужды.

По прогнозам, фестиваль принесет доход в €1,3 млн, из которых €855 тыс. составят продажи билетов. При ожидаемых расходах в миллион евро чистая прибыль Вайкуле составит более 20 млн рублей.

Ранее Вайкуле рассказала, как проводит дни с Пугачевой в Юрмале.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!