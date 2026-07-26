Пугачева о страхе быть забытой: «Хочется как раньше»

Певица Алла Пугачева призналась на фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2026 в Юрмале, что скучает по зрительским аплодисментам. Кадры со знаменитостью опубликовал Telegram-канал «Блокнот Старс».

Пугачева поделилась, что спустя годы о ней могут совсем забыть, поэтому ей особенно важно ощущать внимание публики именно сейчас.

«Это очень важно. Особенно во времена такие... тяжеловатые. Это помогает немножко отвлечься, помогает очистить душу, сделать какие-то для себя выводы, что ты еще живешь, что очень хочешь, чтобы были песни душевные, веселые. И чтобы люди аплодировали. Хочется сказать — как раньше», — заявила артистка.

Недавно Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Лайма Вайкуле заработает более 20 млн рублей за организацию музыклального фестиваля. Юрмала выделила артистке грант в размере 3 млн рублей на проведение мероприятия. Город также предоставил концертный зал «Дзинтари» бесплатно и вложил около €780 тыс. в его обслуживание и творческие нужды.

По прогнозам, фестиваль принесет доход в €1,3 млн, из которых €855 тыс. составят продажи билетов. При ожидаемых расходах в миллион евро чистая прибыль Вайкуле составит более 20 млн рублей.

Ранее Вайкуле рассказала, как проводит дни с Пугачевой в Юрмале.