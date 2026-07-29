Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Культура

Долг рэпера Face приближается к 140 тысячам рублей после отъезда из России

РИА Новости: долг рэпера Face вырос с 93 тыс. до почти 140 тыс. рублей в России
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Долг рэпера Face (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Иван Дремин) вырос почти на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные службы судебных приставов.

Еще в августе 2024 года долг Face составлял 93 178 рублей, из которых 88 978 рублей были штрафом, а 4 200 рублей — исполнительским сбором. Сейчас с него пытаются взыскать более 118 900 рублей по четырем административным штрафам и 9 900 рублей исполнительского сбора.

В мае ГМУ ФССП также возбудило против Дремина отдельное исполнительное производство. Речь идет о взыскании 8 800 рублей процессуальных издержек в доход государства и 2 000 рублей исполнительского сбора. Однако взыскать последний не удалось, так как местонахождение музыканта и его активов неизвестно.

В том же месяце стало известно, что у Face не осталось ни имущества, ни счетов в России. Об этом заявил отец музыканта во время слушаний в суде Уфы. Он также сообщил, что сын покинул страну в ноябре 2021 года и редко звонит ему. По словам мужчины, сейчас Дремин проживает в Европе и не возвращается на родину.

Ранее стало известно о попытках приставов взыскать с Надеждина почти 1,5 млн рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июля. Заявление Медведева о мобилизации, скидки на такси семьям с детьми и распространение опасного «клеща-зебры»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!