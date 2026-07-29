Долг рэпера Face приближается к 140 тысячам рублей после отъезда из России

РИА Новости: долг рэпера Face вырос с 93 тыс. до почти 140 тыс. рублей в России

Долг рэпера Face (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Иван Дремин) вырос почти на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные службы судебных приставов.

Еще в августе 2024 года долг Face составлял 93 178 рублей, из которых 88 978 рублей были штрафом, а 4 200 рублей — исполнительским сбором. Сейчас с него пытаются взыскать более 118 900 рублей по четырем административным штрафам и 9 900 рублей исполнительского сбора.

В мае ГМУ ФССП также возбудило против Дремина отдельное исполнительное производство. Речь идет о взыскании 8 800 рублей процессуальных издержек в доход государства и 2 000 рублей исполнительского сбора. Однако взыскать последний не удалось, так как местонахождение музыканта и его активов неизвестно.

В том же месяце стало известно, что у Face не осталось ни имущества, ни счетов в России. Об этом заявил отец музыканта во время слушаний в суде Уфы. Он также сообщил, что сын покинул страну в ноябре 2021 года и редко звонит ему. По словам мужчины, сейчас Дремин проживает в Европе и не возвращается на родину.

Ранее стало известно о попытках приставов взыскать с Надеждина почти 1,5 млн рублей.