ТАСС: у рэпера FACE не осталось имущества и счетов в России

У рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Иван Дремин, внесен в РФ в перечень иноагентов) не осталось имущества и счетов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на показания, которые в суде Уфы дал отец музыканта.

«Имущества в Российской Федерации у его сына нет. По поводу счетов сына в банках он не знает, вероятно, что нет», — говорится в документах.

По словам отца рэпера, FACE покинул Россию в ноябре 2021 года, с ним он созванивается нечасто. Мужчина также рассказал, что его сын сейчас проживает в Европе, на родину не приезжает.

В начале марта этого года Дремина заочно оштрафовали на 250 тысяч рублей за повторное нарушение законодательства об иноагентах.

В апреле 2022 года министерство юстиции России внесло Дремина в реестр иностранных СМИ.

В 2023-м году отец FACE Тимофей Дремин заявил, что не намерен выплачивать долги сына.

