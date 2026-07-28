Волочкова о секрете популярности у зумеров: «Никому не отказала в фото»

Балерина Волочкова заявила, что молодежь любит ее за самоиронию

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о секрете своей популярности у зумеров, подстегнутой залетевшей в тренды TikTok песней «Кто эти люди». Ее цитирует Teleprogramma.org.

Балерине приятно, что ее новые песни слушают не только люди старшего поколения, но и молодежь.

«Мне присылают видео, где под мою песню записывают ролики молодые ребята и дети. Я не ожидала такого ажиотажа. Блогеры приходят на мои концерты и поют песню «Кто эти люди» вместе со мной», — делится она.

Волочкова отметила, что молодые люди всегда ждут ее у служебного входа и она никому не отказала в фото. По словам балерины, ее любят именно «за искренность, самоиронию, честность».

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