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Культура

«Наполнено неожиданностью»: Волочкова раскрыла, какое свидание считает идеальным

Балерина Волочкова заявила, что считает идеальным спонтанное свидание
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла, какое свидание будет для нее идеальным. Об этом артистка рассказала «Пятому каналу».

По словам Волочковой, для нее важнее всего живые эмоции. Балерина хочет получить от своего будущего возлюбленного искренность.

«Настоящее свидание должно быть наполнено какой-то неожиданностью и, конечно, романтикой», — отметила артистка.

При этом Волочкова уверена, что идеальное свидание нельзя спланировать. Знаменитость заявила, что в такой встрече должна быть своя «изюминка». По мнению балерины, самыми приятными всегда оказываются те сюрпризы, которые происходят в неожиданный момент.

Артистка призналась, что спонтанное свидание, которое доставит ей настоящие эмоции, способно пробудить у нее искренний интерес к мужчине.

До этого Анастасия Волочкова опровергла слухи о своей помолвке, которые спровоцировало кольцо на ее безымянном пальце. Балерина объяснила, что это украшение ей подарил один из поклонников, который стал для нее хорошим другом. Она также призналась, что сейчас ее сердце свободно.

Ранее Волочкова рассказала, как добиться идеального загара.

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