Михаил Ефремов может зарабатывать больше миллиона в неделю

Продюсер Рудченко: Ефремов может получать 250 тысяч рублей за съемочный день

Заслуженный артист России Михаил Ефремов может получать больше миллиона рублей за неделю съемок. Такой вывод можно сделать из оценки гонорара, которую приводит продюсер Павел Рудченко в комментарии aif.ru.

62-летний Ефремов сыграет главную роль в фильме «Отец. Еще отец» вместе с Данилой Козловским.

«Сказать сложно, о какой цифре они могли договориться. Но его уровень актеров, я думаю, вполне может получать от 250 тысяч рублей в день за съемочный день», — говорит Рудченко.

Продюсер считает, что Ефремов после возвращения из колонии давно вернулся в творческую форму.

Также в картине «Отец. Еще отец» сыграют Аня Чиповская, Павел Деревянко, Ирина Безрукова. Общий бюджет производства оценивается в 130 миллионов рублей, а на продвижение планируется потратить еще порядка 70 миллионов рублей.

По сюжету московский педагог (Козловский) приезжает в Елец для постановки провального спектакля в местном драмтеатре. Однако он узнает, что худрук труппы (Ефремов) является его биологическим отцом, с которым герой ранее не встречался.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО. 4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова.

Ранее стало известно о подробностях личной жизни Ефремова после развода с женой.