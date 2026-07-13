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Культура

Раскрыты подробности о личной жизни Ефремова после развода с женой

SHOT: Ефремов после развода переехал в съемную квартиру к молодой возлюбленной
Алексей Майшев/РИА Новости

62-летний российский актер Михаил Ефремов переехал в съемную квартиру после развода. Как стало известно Telegram-каналу SHOT, теперь он живет вместе со своей молодой возлюбленной, 42-летней актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой.

По данным источника, Ефремов после развода с женой Софьей Кругликовой переписал на семью 6-комнатную квартиру в Плотниковом переулке в Москве. Вместе с Белоусовой они арендуют жилье площадью 54 квадратных метра на Садовом кольце. Журналисты узнали, что пара платит за съем около 250 тысяч рублей в месяц. В SHOT сообщили, что эту двухкомнатную квартиру Белоусова сняла за несколько месяцев до выхода Ефремова из колонии. Он помог возлюбленной оплатить дорогостоящее жилье.

У актера в собственности остается двухкомнатная квартира на Никитском бульваре, которая досталась в наследство от матери, и доля в четырехкомнатной квартире на Тверской улице. Свою трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте Ефремов подарил семье Громовых, члены которой ухаживали за его дядей.

О романе Михаила Ефремова и Дарьи Белоусовой стало известно в 2025 году. SHOT выяснил, что актриса приезжала к нему в белгородскую колонию на длительные свидания. В частности, пара провела вместе трое суток в спецблоке с кроватью и душем.

Ранее Михалков раскрыл, благодаря кому Ефремов обрел «новую жизнь».

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