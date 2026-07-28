Юрист рассказал, что Долиной могут закрыть границу

Певице Ларисе Долиной могут запретить покидать страну, если она не погасит задолженность по штрафам ГИБДД. Об этом рассказал юрист Сергей Багян в беседе с изданием «Абзац».

По словам эксперта, если долг превышает 10 тыс. рублей и не погашается более двух месяцев, либо если общая сумма задолженности составляет более 30 тыс. рублей, запрет может быть введен в любое время. Приставы могут объединить несколько штрафов, и если итоговая сумма превысит установленный лимит, выезд будет запрещен.

Кроме того, игнорирование требований государства может привести к другим принудительным мерам взыскания. Эксперт раскрыл, что если долг не будет погашен в течение 70 дней, приставы откроют исполнительное производство. В ходе этого процесса они могут ограничить пересечение границы и списать деньги со счетов должника в банках.

«Запрет на выезд за рубеж вполне возможен, но для этого необходим ряд факторов. Во-первых, учитывается общая сумма долга. Во-вторых, оценивается поведение самого должника — уклоняется ли он сознательно от погашения штрафов.», — отметил Багян.

Недавно сообщалось, что с Ларисы Долиной принудительно взыщут штрафы за нарушения ПДД. Против певицы возбудили два исполнительных производства из-за неуплаченных штрафов ГИБДД. Дела открыли 22 и 27 июля после актов центра автофиксации правонарушений. Общая сумма взыскания — 750 рублей по одному из производств.

Ранее сообщалось, что с Седоковой намерены принудительно взыскать долги за коммуналку.