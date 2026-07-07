С Седоковой намерены принудительно взыскать долги за коммуналку

Приставы начали принудительное взыскание с певицы Анны Седоковой более 10 тыс. руб. долгов за коммуналку, передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, в ноябре 2024-го в отношении исполнительницы было открыто исполнительное производство о взыскании более 10,2 тыс. руб. «задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию». В июле оно было прекращено из-за «невозможности взыскания по судебному документу».

В публикации отмечается, что в мае 2026 года на певицу снова завели производство о взыскании такой же суммы.

До этого в отношении двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой было открыто исполнительное производство о взыскании долгов. На основе данных районного суда Волгограда со спортсменки хотят взыскать 55,4 тыс. руб. в пользу физических и юридических лиц.

Ранее семья Тиммы решила подать иск о защите чести к Седоковой.