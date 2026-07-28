С Ларисы Долиной принудительно взыщут штрафы за нарушения ПДД. Об этом сообщает ТАСС.

Против певицы возбудили два исполнительных производства из-за неуплаченных штрафов ГИБДД. Дела открыли 22 и 27 июля после актов центра автофиксации правонарушений. Общая сумма взыскания — 750 рублей по одному из производств.

Два года назад Лариса Долина продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, после чего заявила, что стала жертвой мошенников. Суд признал право собственности за Полиной Лурье, новой владелицей квартиры, и Долину выселили.

Впоследствии стало известно, что Лурье так и не стала жить в скандальной квартире и выставила ее на продажу значительно дороже, чем купила.

Позднее появилась информация, что налоговая заблокировала счета Лурье, однако адвокат хозяйки квартиры опровергла это.

Недавно Лариса Долина заявила, что ей купили новую квартиру. Знаменитость пояснила, что жилье приобрели для нее друзья. Долина отметила, что новый дом значительно лучше прежнего. Другие детали певица не стала раскрывать.

Ранее адвокат Полины Лурье опровергла слухи о продаже скандальной квартиры Долиной.