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Культура

Муж Ксении Бородиной заработал на продаже косметики почти 10 млн рублей

Муж Бородиной Сердюков заработал на продаже косметики 9,4 млн рублей за год
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Бизнес мужа телеведущей Ксении Бородиной Николая Сердюкова принес в 2025 году выручку в размере 9,4 млн рублей. Об этом узнала «Газета.Ru», изучив бухгалтерскую отчетность компании.

После свадьбы с блогершей Сердюков стал руководителем фирмы «8 Бьюти», занимающейся продажей косметических средств и парфюмерии. Одним из учредителей бизнеса является мама Бородиной Инна. В 2025 году компания выручила 9,4 млн рублей и принесла владельцам 2,3 млн рублей чистой прибыли. Однако, согласно данным сервиса Rusprofile, у нее также имеется налоговая задолженность в размере 2 тысяч рублей.

Сердюков руководит не только косметическим брендом, но и киностудией. В отличие от «8 Бьюти», у «Медиарус Групп» финансовые показатели низкие. За прошлый год бизнес ушел в минус на 15 тысяч рублей.

Бородина и Сердюков познакомились в июне 2024 года на съемках проекта «Последний герой». Спустя год после начала романа пара сыграла свадьбу. Сначала знаменитости расписались в загсе в кругу самых близких, а затем устроили масштабное торжество.

Несмотря на то, что телеведущая неоднократно заявляла о любви к мужу, многие поклонники критикуют блогера и называют альфонсом. Пользователи указывают на низкие заработки Сердюкова и предрекают скорый развод. Впрочем, Бородина старается игнорировать хейтеров. В июне супруги отметили первую годовщину свадьбы.

Ранее бывший муж Ксении Бородиной заявил, что у Николая Сердюкова низкий уровень тестостерона.

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