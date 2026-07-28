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Культура

Премьер Греции обсудил с Ноланом «Одиссею»

Премьер Греции Мицотакис обсудил с Ноланом его новый фильм «Одиссея»
Universal Pictures

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с режиссером Кристофером Ноланом его новый фильм «Одиссея», снятый по произведению Гомера. Об этом сообщает телеканал ERT.

В ходе видеозвонка премьер поблагодарил британского режиссера за экранизацию гомеровской поэмы и за его вклад в пробуждение интереса всего мира к Древней Греции. Мицотакис также выразил признательность за то, что значительная часть съемок проходила в Греции.

До этого американский предприниматель Илон Маск назвал Кристофера Нолана червем, который «пресмыкается» для получения «Оскара» и добавляет в свои произведения элементы, соответствующие воук-политике (идеям социальной справедливости). Предприниматель считает, что режиссер оскверняет древнегреческого поэта Гомера своей экранизацией.

В феврале Маск заявил, что выбор темнокожей актрисы Лупиты Нионго на роль Елены Троянской, которую Гомер описывал светловолосой, связан с попыткой Нолана добиться признания на премиях.

Ранее сообщалось, что «Одиссея» Нолана побила рекорды еще до старта.

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