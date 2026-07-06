Илон Маск обвинил Кристофера Нолана в осквернении Гомера

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал в соцсети X трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана.

Маск назвал Нолана червем, который «пресмыкается» для получения «Оскара» и добавляет в свои произведения элементы, соответствующие воук-политике (идеям социальной справедливости). Бизнесмен считает, что режиссер оскверняет древнегреческого поэта Гомера своей экранизацией.

Таким образом Мак прокомментировал пост блогера Homer Pavlos, который назвал финальный трейлер «Одиссеи» «самым позорным моментом в карьере Нолана».

Кристофер Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера «Одиссею», которая повествует о путешествии персонажа греческой мифологии Одиссея домой после Троянской войны. По словам режиссера, проект станет самой масштабной его картиной. Картина стартует в мировом прокате 17 июля.

Главные роли в фильме исполнили известные голливудские актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Люпита Нионго, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще читать Гомера перед выходом экранизации Нолана.