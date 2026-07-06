Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Илон Маск обвинил Кристофера Нолана в осквернении Гомера

Илон Маск назвал Нолана червем и раскритиковал трейлер «Одиссеи»
Evan Vucci/Reuters

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал в соцсети X трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана.

Маск назвал Нолана червем, который «пресмыкается» для получения «Оскара» и добавляет в свои произведения элементы, соответствующие воук-политике (идеям социальной справедливости). Бизнесмен считает, что режиссер оскверняет древнегреческого поэта Гомера своей экранизацией.

Таким образом Мак прокомментировал пост блогера Homer Pavlos, который назвал финальный трейлер «Одиссеи» «самым позорным моментом в карьере Нолана».

Кристофер Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера «Одиссею», которая повествует о путешествии персонажа греческой мифологии Одиссея домой после Троянской войны. По словам режиссера, проект станет самой масштабной его картиной. Картина стартует в мировом прокате 17 июля.

Главные роли в фильме исполнили известные голливудские актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Люпита Нионго, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще читать Гомера перед выходом экранизации Нолана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!