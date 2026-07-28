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Соня Мармеладова заработала 30 млн, а теперь ее судят за порно в Telegram

Baza: секс-блогершу Соню Мармеладову судят за создание сети приватных каналов
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Секс-блогершу Соню Мармеладову (настоящее имя — Софья Вершинина) обвиняют в изготовлении и распространении порнографии в интернете группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает Baza.

Как утверждает Telegram-канал, за год (с января 2023-го) Вершинина заработала на продаже откровенного контента более 30 млн рублей.

Блогерша использовала Telegram для своего заработка. Она вела открытый канал, рекламируя приватные чаты, где подписчики платили за доступ к ее фото- и видеоматериалам. Чтобы это доказать, силовики провели контрольную закупку: оформили подписку, получили материалы, и экспертиза подтвердила их порнографический характер.

На допросе блогер призналась, что переехала в Москву в 2022 году и сначала работала в сфере интимных услуг, зарабатывая 60 тыс. рублей в час. Затем она перешла в онлайн и создала полноценную «порноимперию».

Сейчас дело Вершининой рассматривается в суде. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

С 8 июля находится в СИЗО блогерша Диана Шурыгина из-за нарушения условий домашнего ареста. Девушку арестовали в июне. По версии следствия, она снимала порно и продавала его в Telegram. Позднее задержали еще двоих фигурантов дела — модель Настю Холод, которая снималась в ролике с Шурыгиной, и немца Людвига Кричкера, которого называют продюсером «одной из онлифанщиц».

Ранее сообщалось, что от имени Шурыгиной продолжают торговать откровенным контентом.

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