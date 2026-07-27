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Культура

Вирусные игрушки-пельмени из TikTok оказались опасны для здоровья

В Британии нашли опасные поддельные игрушки-пельмени с бензолом
Swansea Council

Вирусные игрушки-пельмени из TikTok оказались опасны для здоровья. О поддельных и содержащих вредные компонентов сквишах «Squeezy», обнаруженных в Британии, пишет издание Metro.

Сквиши продаются в пластиковом лотке, выполненном в виде бамбуковой корзины, и представляют собой мягкие игрушки, наполненные гелем, в форме кошельков или продуктов питания.

За последний год они стали очень популярны среди детей на TikTok, потому что их можно коллекционировать и нельзя предугадать, пельмень какого цвета будет в коробке.

Однако Управление по безопасности и стандартам продукции Великобритании обнаружило, что на рынок поступили поддельные версии, содержащие чрезмерную концентрацию токсичного химического вещества — бензола.

При проглатывании бензол может вызвать тошноту, ощущение жжения и раздражение кожи и глаз. В долгосрочной перспективе бензол может вызывать целый ряд заболеваний: снижение количества белых кровяных телец, которые помогают организму бороться с инфекциями, лейкемию, повреждение ДНК, проблемы с сердцем и легкими, судороги, кому.

Представители Управления порекомендовали отказаться от игрушки, если она издает сильный химический запах, а на упаковке отсутствуют указания по технике безопасности. Владельцам игрушек посоветовали хранить такие предметы в недоступном для детей месте.

Накануне сообщалось, что в России введут новый ГОСТ на игрушечное оружие.

Ранее врач предупредил о последствиях употребления продуктов с плесенью.

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