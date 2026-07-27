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В России введут новый ГОСТ на игрушечное оружие

Росстандарт принял новый ГОСТ на игрушечное оружие для детей
Pascal Deloche /GODONG/Global Look Press

Росстандарт принял новый ГОСТ на игрушечное оружие для детей, включая пистолетики и рогатки. Об этом пишет РИА Новости.

Обновленный ГОСТ предусматривает, что жесткие снаряды на конце должны иметь закругление радиусом не менее 2 мм. Кроме того, у игрушек со снарядами должны быть защитные наконечники из упругого материала, а у луков или арбалетов сила натяжения тетивы не должна превышать 12 ньютонов.

Из документа также следует, что игрушечное холодное оружие, в том числе ножи, сабли и топоры, не должны иметь острых кромок или концов. Игрушки должны быть изготовлены из мягких материалов: пластик, резина или поролон. Это позволит избежать травмирования во время игр.

Пистолеты же должны будут изготавливаться таким образом, чтобы не образовывалось разлетающихся горячих частиц или открытого пламени.

«Требования к игрушечному оружию с пистонами направлены на то, чтобы исключить риск повреждения глаз от искр, пламени и раскаленных частей при случайном взрыве пистона вне оружия», — отмечается в документе.

Стандарты ГОСТ на игрушечное оружие вступят в силу в январе 2027 года.

11 июля Росстандарт также утвердил ГОСТы на йогурты для детей, сливочного масла и мягких сыров. Они устанавливают единые требования к качеству и безопасности продукции.

Ранее в России приняли ГОСТ на безопасную перевозку детей.

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