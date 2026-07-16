Врач предупредил о последствиях употребления продуктов с плесенью

Термическая обработка не разрушает токсичные вещества в плесени, поэтому спасти испорченные продукты таким образом нельзя. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, отметив, что после употребления заплесневелых продуктов могут возникнуть отравление и аллергия.

«Основная проблема плесни в пище заключается в микротоксинах — токсичных веществах, которые некоторые виды плесневых грибов вырабатывают в процессе жизнедеятельности. И тут есть важный нюанс: микотоксины не разрушаются при термической обработке, поэтому даже если вы попытались «спасти» продукт и решили его сварить или прокипятить, то опасность сохраняется. Последствия зависят от дозы, вида плесени и особенностей организма. Возможны такие варианты, как острое отравление — вскоре после еды могут появиться тошнота, рвота, диарея, боль в животе, слабость, головокружение, головная боль. Кроме того, возможна аллергическая реакция — у людей с повышенной чувствительностью к спорам грибов даже небольшое количество может вызвать зуд, кожную сыпь, а в тяжелых случаях — затрудненное дыхание, отек Квинке или анафилактический шок», — сказал он.

Умнов уточнил, что регулярное употребление испорченных продуктов может привести к накоплению токсинов в организме и поражению печени вплоть до рака, нарушению работы почек и ослаблению иммунитета. По его словам, если вы случайно съели заплесневелый кусок, необходимо принять активированный уголь и выпить побольше воды.

«Если вы съели случайно совсем маленький кусочек чего-то с плесенью, то желудочный сок скорее всего, нейтрализует большую часть спор, и серьезных последствий может и не быть. Но риск есть всегда, особенно для определенных групп: детей, пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, астматиков или аллергиков. Вызывать рвоту специально не стоит. Это может навредить, так как есть риск аспирации — попадания рвотных масс и желчи в дыхательные пути, особенно если человек ослаблен или находится в состоянии тревоги или шока. Можно и обжечь горло, и подавиться желчью, и воздух себе перекрыть. Что действительно имеет смысл сделать при такой ситуации — принять энтеросорбент, активированный уголь, энтеросгель и т.п. — эти средства помогут связать токсины в желудочно-кишечном тракте и предотвратить их всасывание. И второй совет — пить больше чистой воды — это поддержит работу почек, которые участвуют в выведении продуктов распада», — добавил он.

Врач порекомендовал понаблюдать за самочувствием в ближайшие сутки и обратиться за помощью, если заболел живот, возникла рвота или диарея, отеки лица или резкая слабость.

«Обязательно вызовите врача, если отравился ребенок, пожилой человек или человек с хроническими заболеваниями. Даже если симптомы были легкими и прошли, после эпизода все равно имеет смысл проконсультироваться со специалистом. Врач поможет оценить дозу попавших токсинов и исключит скрытые последствия. Чтобы такая ситуация не повторялась, запомните: если на продукте появилась плесень, его лучше сразу выбросить. Нельзя просто срезать видимую часть, потому что мицелий грибка уже проник вглубь, и токсины распределились по всему продукту», — заключил он.

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