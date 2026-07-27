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Культура

Актера из «Резервистов» внесли в базу «Миротворца»

Актер Леонид Петров попал в список сайта «Миротворец»
Институт развития интернета

Российский актер театра и кино Леонид Петров попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Данные Петрова внесли в базу сайта 27 июля. «Миротворец» обвинил его в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», поддержке России и участии в съемках сериала «Резервисты», где Петров сыграл главную роль.

Леонид Петров родился 27 января 2004 года. Получил актерское образование в Донецком государственном университете, а в 2024 году сыграл главную роль Феди в сериале «Резервисты». В 2025 году снимался в проектах «Экспрессо» и «Помчали!».

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году группой волонтеров «Народный тыл»аРесурс позиционировался как проект по установлению личностей и публикации персональных данных людей, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины.

В начале лета после в список «Миротворца» попал режиссер Андрей Звягинцев. Личные данные режиссера появились в базе из-за посещения Крыма.

Ранее трое россиян попали в базу «Миротворца» за съемки в сериале.

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