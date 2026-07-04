Трое россиян попали в базу «Миротворца» за съемки в сериале

Троих российских актеров внесли в базу «Миротворца» за съемки в сериале в ДНР

Трое россиян актеров внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» за съемки в сериале «Марик». Об этом сообщает ТАСС.

Артистов обвинили в том, что они совершили «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и публичную поддержку России. Уточняется, что съемки фильма велись на территории Донецкой народной республики.

До этого в базу «Миротворца» внесли российского актера Алексея Ошуркова и его коллег по сериалу «Свои» — Андрея Иванова, Элину Жукову, Макса Климку, Егора Губарева, Максима Сапрыкина, Алису Прохорову и Вячеслава Пронина. Фильм назвали «антиукраинским», артистов также обвинили в публичной поддержке России и покушении на суверенитет Украины.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его целью является установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы несет угрозу национальной безопасности Украины. В черном списке «Миротворца» оказались личные данные журналистов, артистов или политиков, которые, в частности, посещали Крым и Донбасс.

Ранее в «Миротворец» попала звезда сериалов «СашаТаня» и «Универ».