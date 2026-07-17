Фанаты требуют защитить Ваню Дмитриенко, который признался в жутком страхе

Поклонники Вани Дмитриенко переживают за его здоровье после слов о страхе

Поклонники певца Вани Дмитриенко обеспокоены состоянием артиста. Об этом сообщает Super.ru.

Тревогу у фанатов вызвал влог, снятый Дмитриенко во время концертного тура. Перед одним из выступлений певец признался, что чувствует себя плохо.

«Это даже не паничка, знаешь, когда в груди распирает. И страх прям такой жесткий. Знаешь, как когда видишь что-то страшное, цепенеешь внутри. Будто замирает все внутри. Будто страх чего-то такого, что на сцене что-то не так пойдет», — сказал он.

Справиться с нахлынувшими эмоциями Дмитриенко помогла его мать. Она успокоила артиста, заверив, что с первыми аплодисментами волнение уйдет.

«Окружение Вани: берегите его. Тревога — дело не шуточное. Ваня, знай, что тебя очень любят и всегда поддержат твои фанаты», — написала одна из интернет-пользовательниц под влогом.

В мае фанаты певца Вани Дмитриенко пожаловались на его выступления. Одна из поклонниц артиста посетила его концерт в Волгограде 1 мая и опубликовала пост об этом в соцсетях. По ее словам, вместо обещанных двух часов выступления концерт продлился 1 час 20 минут.

Ранее Ваня Дмитриенко провел гендер-пати на выпускном у одиннадцатиклассников.