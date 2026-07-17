Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Культура

Фанаты требуют защитить Ваню Дмитриенко, который признался в жутком страхе

Поклонники Вани Дмитриенко переживают за его здоровье после слов о страхе
Пресс-служба Вани Дмитриенко

Поклонники певца Вани Дмитриенко обеспокоены состоянием артиста. Об этом сообщает Super.ru.

Тревогу у фанатов вызвал влог, снятый Дмитриенко во время концертного тура. Перед одним из выступлений певец признался, что чувствует себя плохо.

«Это даже не паничка, знаешь, когда в груди распирает. И страх прям такой жесткий. Знаешь, как когда видишь что-то страшное, цепенеешь внутри. Будто замирает все внутри. Будто страх чего-то такого, что на сцене что-то не так пойдет», — сказал он.

Справиться с нахлынувшими эмоциями Дмитриенко помогла его мать. Она успокоила артиста, заверив, что с первыми аплодисментами волнение уйдет.

«Окружение Вани: берегите его. Тревога — дело не шуточное. Ваня, знай, что тебя очень любят и всегда поддержат твои фанаты», — написала одна из интернет-пользовательниц под влогом.

В мае фанаты певца Вани Дмитриенко пожаловались на его выступления. Одна из поклонниц артиста посетила его концерт в Волгограде 1 мая и опубликовала пост об этом в соцсетях. По ее словам, вместо обещанных двух часов выступления концерт продлился 1 час 20 минут.

Ранее Ваня Дмитриенко провел гендер-пати на выпускном у одиннадцатиклассников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!