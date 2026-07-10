Соседов поддержал идею раскрытия гонораров артистов: «Должны знать, сколько получают кумиры»

Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал идею раскрытия гонораров звезд. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что люди должны знать, сколько зарабатывают их кумиры.

По словам Соседова, гонорары артистов — это не засекреченная информация, просто она находится в закрытом доступе. Телеведущий отметил, что, если люди узнают настоящие заработки знаменитостей, то мнение о них может резко измениться.

«Да, должны раскрывать гонорары, безусловно. Это должно быть прозрачно, без дураков. Любые гонорары артистов, которые выступают, должны быть известны. Безусловно, они известны в профессиональных кругах, концертным менеджерам и продюсерам. Эти сведения есть, но в закрытом доступе. Гонорары должны быть известны людям. Они должны знать, сколько получают их кумиры, а то часто люди думают, что артисты имеют скромные заработки. И если зрители, слушатели узнают настоящие суммы, их финансовые состояния, то у них будут свои мнения по этому поводу и отношение к артистам может резко измениться в виду новых знаний», — поделился Соседов.

Предложение раскрыть гонорары звезд, выступающих за счет бюджета, выдвинули в Госдуме. Депутаты партии «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым отметили, что органы власти обязаны раскрывать затраты на концерты артистов. Обращение было направлено министру финансов Антону Силуанову.

Ранее сообщалось, что Шаляпин увеличил гонорар в два раза.