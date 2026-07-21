Адвокат назвала единственный законный способ потратить деньги, найденные на улице

Найденные в общественном месте деньги не становятся собственностью нашедшего. Наталья Шалуба, адвокат, эксперт по земельному праву и недвижимости в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что если вы нашли чужое имущество и деньги, то должны уведомить об этом собственника.

Если владелец неизвестен, нужно заявить о находке в полицию или орган местного самоуправления. Если вещь найдена в общественном месте или транспорте, то следует сдать ее представителю этого помещения или водителю по статье 227 ГК РФ.

Адвокат обращает внимание, что если человек нашел не просто деньги, а вместе с признаками владельца: в кошельке, сумке и так далее, — утверждать, что владелец неизвестен, уже сложно. Это касается и мест, где обычно можно установить обстоятельства потери: банк, магазин, офис — везде, где есть камеры, которые могут опознать потерявшего.

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 12 января 2023 года разграничил находку и кражу. Суд указал, что потерянная вещь находится в неизвестном владельцу месте, а забытая вещь, в месте, которое владельцу известно и куда он может вернуться за ней. Присвоение найденной или забытой вещи может рассматриваться как кража, если лицо осознает, что у вещи есть владелец, понимает возможность ее возврата и, тем не менее, скрывает имущество для обращения в свою пользу.

«Квалификация кражи (ст. 158 УК РФ) зависит от размера похищенного имущества. Сумма ущерба напрямую определяет, будет ли это административным правонарушением или уголовным делом, а также тяжесть последующего наказания.

Но есть и законный путь приобретения на найденную вещь. Он предусмотрен статьей 228 ГК РФ.

«Если человек заявил о находке в полицию или орган местного самоуправления, а в течение шести месяцев с момента такого заявления владелец не установлен и сам не заявил о своем праве, нашедший приобретает право собственности на найденную вещь», — отмечает адвокат.

После этого найденными деньгами можно распоряжаться без риска. Закон также предусматривает и вознаграждение за находку. По статье 229 ГК РФ нашедший вещь вправе потребовать от лица, имеющего право на ее получение, вознаграждение за находку в размере до 20% стоимости вещи. Также он может требовать возмещения необходимых расходов, связанных с хранением, сдачей или возвратом находки.

«Отмечу, что закон защищает добросовестного нашедшего, а не того, кто сначала присвоил имущество и только после обнаружения хозяина решил ссылаться на правила о вознаграждении», — заключает адвокат.

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