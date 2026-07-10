Жуков рассказал, почему его дочь пришлось перевести на домашнее обучение

Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что его дочь Нику пришлось перевести на домашнее обучение из-за травли, с которой она столкнулась в школе. Об этом он рассказал в интервью «Москве 24».

По его словам, Ника регулярно сталкивается с обвинениями в том, что успехов ей удается добиться только благодаря известному отцу.

«Играет дочь в театре, и ей говорят: «А, ну понятно, это папа договорился». Но большое кино – это огромная команда людей. Приходит, образно говоря, Ника, и я подхожу и говорю: «Короче, возьмите Нику на главную роль». И она (ничего не может показать. – Прим. ред). Но скажите, есть дураки на земле, которые возьмут никакущую актрису?», – подчеркнул Жуков.

Он добавил, что это «так не работает». Артист добавил, что семья решила избавить ее от стресса и буллинга и перевела ее на домашнее обучение.

10 июня Сергей Жуков признался, что в юности больше вдохновлялся голливудскими звездами, чем музыкантами. своих главных кумиров Жуков назвал Жан-Клода Ван Дамма, Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера. Кроме того, Жуков признался, что среди российских артистов его особенно привлекает творчество Виктора Цоя и группы «Кино».

Ранее Жуков рассказал, как артисты 90-х объявили полный бойкот фразе «руки вверх».