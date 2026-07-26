Пугачева погасила долги за коммуналку спустя несколько дней после блокировки счетов

Певица Алла Пугачева погасила долги за коммунальные услуги после блокировки счетов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что Пугачева с октября 2023 года по январь 2026 года не до конца оплачивала счета в своей квартире в Москве на Арбате. За это время у певицы накопился долг в 8722 рубля.

«Поставщик электроэнергии обратился в суд из-за долга Пугачевой и добился взыскания около 17 тысяч рублей. Суд вынес два соответствующих приказа. После этого ФНС заблокировала счета артистки», – говорится в публикации.

По данным издания, спустя несколько дней после блокировки счетов, Пугачева погасила долг.

В апреле сообщалось, что Пугачева накопила коммунальные долги за свою квартиру возле Кремля стоимостью более полумиллиарда рублей. Речь идет о недвижимости в элитном жилом комплексе в Филипповском переулке. В настоящий момент на певице висит долг почти 100 тыс. рублей, из которых 83 тыс. — за жилищно-коммунальные услуги и отопление.

Ранее юрист заявил, что Пугачевой могут заблокировать счета при попытке вывода денег с продажи квартиры за границу.