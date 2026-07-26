«Саша сразу выбрал комнату»: Рудковская и Плющенко присматривают дом за границей

Продюсер Яна Рудковская и Евгений Плющенко рассматривают покупку дома в Азербайджане. Об этом сообщает МУЗ-ТВ.

Рудковская сообщила изданию, что пара уже съездила на просмотр недвижимости. Она пояснила, что объект находится не на первой линии, а на второй.

«Мы не квартиру, мы дом посмотрели. Евгений хочет очень дом. Мы ездили смотреть, и Саше очень понравилось. Он сразу себе выбрал комнату», — рассказала продюсер.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Позднее Рудковская заявляла, что ее 13-летний сын не является предателем после смены спортивного гражданства.

«То обстоятельство, что сын получил паспорт Азербайджана, не означает, что мой сын кого-то предал. Хотя в реальности Саша будет представлять две страны — не только Азербайджан, но и российскую школу фигурного катания, ведь наша академия «Ангелы Плющенко» международная, там тренируются дети из 13 стран мира. Спорт — вне политики и вне границ!» — отметила она.

Ранее Рудковская рассказала о переходе сына Плющенко в сборную Азербайджана.