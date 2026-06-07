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«Еще маленький»: Рудковская о переходе сына Плющенко в сборную Азербайджана

Рудковская высказалась о переходе сына Плющенко в сборную Азербайджана
Максим Блинов/РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, подтвердила, что у их сына — фигуриста Александра Плющенко — действительно есть паспорт Азербайджана. Об этом она рассказала, отвечая на вопросы журналистов.

«Саша Плющенко получил до новых правил паспорт Азербайджана на пять лет, как спортивное гражданство. Почему на пять лет? Потому что, когда пять лет заканчиваются, Саша Плющенко переходит из юниоров во взрослые. Это 2031 год. Саша Плющенко не попадает на Олимпиаду 2030 года, он еще маленький», — указала она.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не верит в возвращение российских фигуристов.

 
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