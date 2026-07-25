Подруга «брошенной родными» в СИЗО Шурыгиной: «Ситуация серьезная»

Подруга Шурыгиной опровергла слухи о том, что блогершу не навещают в СИЗО

Подруга находящейся в СИЗО блогерши Дианы Шурыгиной Диана Бичарова прокомментировала сообщения о том, что родные якобы не навещают девушку. Слухи об этом она опровергла в беседе с kp.ru.

По словам Бичаровой, Диана не брошена своим окружением — родные и близкие передают ей вещи и регулярно заказывают еду.

«Я лично заказываю, и ее сестра тоже. Так что все у нее хорошо, хотя ситуация, конечно, очень серьезная», — уточнила собеседница издания.

До этого стало известно, что Шурыгина попросила экс-возлюбленного Святослава Гусева привезти ей продукты: чай, кофе, мед, сыр, масло, докторскую колбасу и пюре быстрого приготовления.

С 8 июля Диана находится в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Девушку арестовали в июне. По версии следствия, она снимала порно и продавала его в Telegram. Позднее задержали еще двоих фигурантов дела — модель Настю Холод, которая снималась в ролике с Шурыгиной, и немца Людвига Кричкера, которого называют продюсером «одной из онлифанщиц».

Ранее сообщалось, что россиянка и двое мужчин снимали детское порно и отправляли его на сайт для педофилов.