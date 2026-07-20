Россиянка и двое мужчин снимали детское порно и отправляли его на сайт для педофилов

В Прикамье 23-летнюю девушку и двух мужчин в возрасте 29 и 53 лет поймали на съемке детского порно. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

В июле правоохранители задержали троих человек. По версии стражей порядка, девушка привлекла своего сожителя и их общего знакомого к производству порнографических роликов с участием детей — мужчины выступали в качестве актеров. Готовые материалы через интернет отправлялись куратору, который также занимался поисками детей в возрасте от 12 до 16 лет и предлагал им участие в съемках за вознаграждение от 3 до 8 тысяч рублей.

Этот же куратор размещал ролики на специальной иностранной площадке и платил девушке криптовалютой — он оказался уроженцем Челябинска, скрывающимся за границей. Его объявили в международный розыск и установили по каналам Интерпола. Остальные фигуранты находятся под стражей, один из них заключил досудебное соглашение. Уголовные дела направлены в суд.

Ранее в распространении детского порно обвинили 24-летнего москвича.