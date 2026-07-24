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Культура

«Мы лежали как зомби»: Нармин Байтуменова о воспитании сына с аутизмом

Блогерша Байтуменова заявила, что ее сын с аутизмом заговорит и женится
Кадр из видео/Galich Ida/YouTube

Блогерша Нармин Байтуменова рассказала о воспитании четырехлетнего сына Хасана, у которого диагностированл расстройство аутистического спектра (РАС). Интервью с миллионницей опубликовано на YouTube-канале Иды Галич «И дальше больше».

По словам Байтуменовой, ребенок почти не спал до двух с половиной лет — прыгал, скакал, бегал всю ночь.

«Мы с мужем лежали, как зомби, а ему плевать. Он свет включает, бегает. Ему постоянно надо было сенсорно насыщаться», — вспоминает она.

Нармин решила изменить ситуацию, чтобы они с мужем сохранили здоровье. Ребенка с аутизмом все-таки удалось научить режиму. По словам блогерши, после трагедии со старшей дочерью супруга она поняла, что главное — это чтобы близкие были живы, а настоящая беда — это потеря ребенка.

«А аутизм? Да, Господи! Заговорит, все с ним будет окей. Он еще женится и, надеюсь, что съедет от меня», — посмеялась звезда.

Также Байтуменова высказалась о потере падчерицы. «Лучше пусть ногу оторвет», – заявила она.

Ранее врач назвал главные факторы риска рождения ребенка с аутизмом.

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