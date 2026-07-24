Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Нармин Байтуменова о потере падчерицы: «Лучше пусть ногу оторвет»

Блогерша Байтуменова назвала потерю падчерицы катастрофой
Кадр из видео/Galich Ida/YouTube

Блогерша Нармин Байтуменова дала интервью Иде Галич, в котором рассказала о потере падчерицы в прошлом году. Интервью со знаменитостью опубликовано на странице проекта Галич «И дальше больше» на YouTube.

Ясмина, дочь мужа Нармин от предыдущего брака, упала с пятого этажа — мама сбросила девочку на натянутое одеяло, спасая от пожара. Однако ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью. Говоря о Ясмине, блогерша не смогла сдержать слез.

«Меня Ясмина научила быть мамой. Я безумно ее люблю и всю жизнь буду скучать по ней. Мне очень ее не хватает, очень не хватает моему сыну, так как в связи с аутизмом он не со всеми общается, а она была единственным человеком, с кем он общался», — говорит Байтуменова, называя случившееся катастрофой.

С мужем блогерша старается не говорить на эту тему, потому что он начинает плакать.

«Это самое ужасное, что может произойти с человеком. Самое ужасное! Лучше пусть ногу оторвет, но не такое. У тебя внутри просто такая дыра, которую ты ничем не заполнишь», — делится женщина.

Держаться Нармин и мужу помогают дети, особенно дочь, похожая на Ясмину.

Ранее Ида Галич рассказала о принятии себя.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!