Нармин Байтуменова о потере падчерицы: «Лучше пусть ногу оторвет»

Блогерша Нармин Байтуменова дала интервью Иде Галич, в котором рассказала о потере падчерицы в прошлом году. Интервью со знаменитостью опубликовано на странице проекта Галич «И дальше больше» на YouTube.

Ясмина, дочь мужа Нармин от предыдущего брака, упала с пятого этажа — мама сбросила девочку на натянутое одеяло, спасая от пожара. Однако ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью. Говоря о Ясмине, блогерша не смогла сдержать слез.

«Меня Ясмина научила быть мамой. Я безумно ее люблю и всю жизнь буду скучать по ней. Мне очень ее не хватает, очень не хватает моему сыну, так как в связи с аутизмом он не со всеми общается, а она была единственным человеком, с кем он общался», — говорит Байтуменова, называя случившееся катастрофой.

С мужем блогерша старается не говорить на эту тему, потому что он начинает плакать.

«Это самое ужасное, что может произойти с человеком. Самое ужасное! Лучше пусть ногу оторвет, но не такое. У тебя внутри просто такая дыра, которую ты ничем не заполнишь», — делится женщина.

Держаться Нармин и мужу помогают дети, особенно дочь, похожая на Ясмину.

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